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11.06.2020г.
Жители Никольского района сообщают власти о проблемах в соцсетях

Жители Никольского района сообщают власти о проблемах в соцсетях

Чт, 11.06.20 15:46
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В социальных сетях, которые уже давно стали для граждан местом обнародования своего мнения по разным вопросам, часто поднимаются действительно серьезные темы: люди рассказывают о состоянии дорог и стихийных свалках, сбоях в функционировании жилищно-коммунального комплекса, недочетах в сферах образования и здравоохранения. И сегодня мимо таких публикаций представители власти не проходят мимо.

Оперативно и адресно реагировать на актуальные обращения администрации Никольского района Пензенской области помогает созданная и более полутора лет действующая система по мониторингу проблемных сообщений в социальных сетях и реагированию на них.

Через официальные аккаунты в таких соцсетях, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebok» и «Twitter» муниципалитет информирует о последних событиях в общественной, экономической, культурной жизни в Никольском районе, а также отвечает на вопросы, замечания, жалобы и предложения никольчан.

«В эпоху «цифры» коммуникация и решение многих проблем постепенно и необратимо переходит в режим онлайн, – констатирует глава администрации Никольского района Людмила Линина. – Это более удобно и для граждан, и для власти. У граждан, как правило, не всегда есть возможность или время писать официальные обращения и ждать официального ответа, у власти теперь в руках своего рода экспресс-инструмент получения информации о том, что людей волнует, как говорится, здесь и сейчас. Получив такую информацию, власть может сходу откорректировать свою работу, оперативно решая как только что появившиеся вопросы, так и вопросы текущие».

На днях во «ВКонтакте» местный житель отправил начальнику отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля администрации Никольского района Дмитрию Фролову (он является официальным представителем муниципалитета в соцсетях) фотографию с перекопанной придомовой территорией. Он разъяснил пользователю, что в июне 2020 года теплосбытовой организацией проводились работы по капитальному ремонту сетей горячего водоснабжения и теплотрассы в непосредственной близости к многоквартирным домам, один из которых указан на присланной фотографии.

После завершения всех ремонтных работ механизированным способом траншеи были засыпаны.

«В течение летнего периода, после усадки насыпного грунта, работы по благоустройству территории, после проведенного ремонта, будут продолжены», – заверил пользователя Дмитрий Фролов.

«На мой взгляд, выстроенная нами система по мониторингу проблемных сообщений в социальных сетях и реагированию на них демонстрирует достаточную эффективность, – считает Людмила Линина. – Проблемные вопросы, о которых жители города Никольска, других населенных пунктов Никольского района пишут в социальных сетях, то есть стоят на повестке дня остро и вызывают социальное напряжение, довольно быстро выявляются и по ним находится решение».

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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