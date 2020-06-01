Жители Никольского района сообщают власти о проблемах в соцсетях

В социальных сетях, которые уже давно стали для граждан местом обнародования своего мнения по разным вопросам, часто поднимаются действительно серьезные темы: люди рассказывают о состоянии дорог и стихийных свалках, сбоях в функционировании жилищно-коммунального комплекса, недочетах в сферах образования и здравоохранения. И сегодня мимо таких публикаций представители власти не проходят мимо.

Оперативно и адресно реагировать на актуальные обращения администрации Никольского района Пензенской области помогает созданная и более полутора лет действующая система по мониторингу проблемных сообщений в социальных сетях и реагированию на них.

Через официальные аккаунты в таких соцсетях, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebok» и «Twitter» муниципалитет информирует о последних событиях в общественной, экономической, культурной жизни в Никольском районе, а также отвечает на вопросы, замечания, жалобы и предложения никольчан.

«В эпоху «цифры» коммуникация и решение многих проблем постепенно и необратимо переходит в режим онлайн, – констатирует глава администрации Никольского района Людмила Линина. – Это более удобно и для граждан, и для власти. У граждан, как правило, не всегда есть возможность или время писать официальные обращения и ждать официального ответа, у власти теперь в руках своего рода экспресс-инструмент получения информации о том, что людей волнует, как говорится, здесь и сейчас. Получив такую информацию, власть может сходу откорректировать свою работу, оперативно решая как только что появившиеся вопросы, так и вопросы текущие».

На днях во «ВКонтакте» местный житель отправил начальнику отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля администрации Никольского района Дмитрию Фролову (он является официальным представителем муниципалитета в соцсетях) фотографию с перекопанной придомовой территорией. Он разъяснил пользователю, что в июне 2020 года теплосбытовой организацией проводились работы по капитальному ремонту сетей горячего водоснабжения и теплотрассы в непосредственной близости к многоквартирным домам, один из которых указан на присланной фотографии.

После завершения всех ремонтных работ механизированным способом траншеи были засыпаны.

«В течение летнего периода, после усадки насыпного грунта, работы по благоустройству территории, после проведенного ремонта, будут продолжены», – заверил пользователя Дмитрий Фролов.

«На мой взгляд, выстроенная нами система по мониторингу проблемных сообщений в социальных сетях и реагированию на них демонстрирует достаточную эффективность, – считает Людмила Линина. – Проблемные вопросы, о которых жители города Никольска, других населенных пунктов Никольского района пишут в социальных сетях, то есть стоят на повестке дня остро и вызывают социальное напряжение, довольно быстро выявляются и по ним находится решение».