На ремонт дорог Пензенской области выделили 862 млн рублей

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По решению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева муниципальным районам выделили субсидии на ремонт дорог.
Как пишет пресс-центр облправительства, субсидии на общую сумму 862 млн рублей уже направили во все муниципальные районы области. По 89 объектам имеется проектно-сметная документация, в 25 районах области проведены аукционы по 59 объектам ремонта.
Подрядчики уже приступили к дорожным работам на 35 объектах в области. На девяти дорогах в Каменском, Иссинском, Бессоновском, Лопатинском, Малосердобинском районах и в Кузнецке работы завершены.
В этом году всего планируется отремонтировать 190 километров дорог местного значения.