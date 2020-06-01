На ремонт дорог Пензенской области выделили 862 млн рублей

Как пишет пресс-центр облправительства, субсидии на общую сумму 862 млн рублей уже направили во все муниципальные районы области. По 89 объектам имеется проектно-сметная документация, в 25 районах области проведены аукционы по 59 объектам ремонта.

Подрядчики уже приступили к дорожным работам на 35 объектах в области. На девяти дорогах в Каменском, Иссинском, Бессоновском, Лопатинском, Малосердобинском районах и в Кузнецке работы завершены.

В этом году всего планируется отремонтировать 190 километров дорог местного значения.