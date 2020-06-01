Олег Мельниченко: Я желаю Ивану Белозерцеву только побед

«Работа Ивана Александровича Белозерцева в должности губернатора положительно отражается на развитии региона, который стал занимать лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по целому ряду направлений за последние годы. В частности, по сельскому хозяйству Пензенская область на первых местах не только в округе, но и по стране. Это экономическая сторона вопроса.

Политическая сторона вопроса - в том, что на федеральном уровне вырос вес региона, Иван Александрович постоянно защищает интересы Пензенской области, привлекаются очень существенные средства федерального бюджета, и дается это очень непросто.

Пензенская область находится и в зеленой зоне в части реализации национальных проектов, инициированных президентом. Это является подтверждением того, что в регионе ведется слаженная работа на всех уровнях, которую координирует Иван Александрович.

Как преобразился областной центр. Это невозможно не заметить. Многие решения по благоустройству – личные предложения Ивана Александровича. Невооруженным взглядом видно, что он пытается создать достойные условия проживания для жителей не только областного центра, но и районов.

Спасский кафедральный собор, Набережная, Олимпийская аллея, Парк времен и многие другие объекты. Приведены в порядок пензенские дороги. Но даже на этой теме пытаются спекулировать, критикуя за установку бордюров при замене дорожного полотна. Что в этом плохого? Разве хорошо, когда ездишь по разбитым дорогам и нет границ проезжей части? С точки зрения разумности – абсолютно обоснованно то, как идет строительство дорог в городе и, в том числе, приведение в порядок бордюрной части. Еще очень важно отметить, что сейчас в городе ведутся масштабные работы и по восстановлению тротуаров. Это – застарелая пензенская проблема. Сейчас она решается. Применяется комплексный подход к благоустройству. С точки зрения нормального человека, с не искривленным сознанием, нельзя не отметить те положительные сдвиги, которые произошли в благоустройстве города Пензы. Люди это ценят. Уверен, работа в этом направлении будет продолжена.

Я желаю Ивану Александровичу только побед», - сказал он.