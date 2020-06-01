Вера Фейгина рассказала, куда уберут скульптуры с Фонтанной площади

Начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина 11 июня на заседании постоянной комиссии Гордумы рассказала о состоянии памятников и работе по их сохранению.

По ее словам, в областном центре - всего около 250 памятников. Из них 168 относятся к культурному наследию.

«Большую работу по систематизации наследия провели к 350-летию Пензы в 2013 году. Реестр памятников был еще 70-х годов, и есть определенные разночтения. Например, если памятник федерального значения, но в региональной собственности, то федералы не будут его финансировать. Отвечает за него тот, на съем балансе он находится», - сказала она.

По ее словам, есть проблема с частными скульптурами, такими как ювелир на ул. Московской, дама с собачкой на ул. Володарского.

«Хозяева настаивают, чтобы они тоже назывались памятниками. И проблема - куда с Фонтанной площади делись памятники, писали нам. Друзья, это парковые скульптуры, не памятники. Хотим их у художественных школ поставить, пока думаем, как их реконструировать, как дать им вторую жизнь», - сказала она.

Напомним, на Фонтанной площади размещались весьма своеобразные скульптуры, большинство из которых было в авангардном стиле. С началом реконструкции площади их убрали. По имеющимся данным, здесь установят новые малые архитектурные формы. Также у фонтана разместят фигуру кентавра. Реконструкцию должны завершить летом.