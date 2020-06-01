Дмитриенко: Нельзя не отметить достижения региона под руководством Ивана Белозерцева

Член комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от Пензенской области Алексей Дмитриенко выразил свое мнение о труде губернатора Ивана Белозерцева.

«Нельзя не отметить достижения Пензенской области под руководством Ивана Александровича Белозерцева. Нам есть, чем гордиться: это довольно ощутимые успехи в сельском хозяйстве, отмечен рост объемов обрабатывающей промышленности, серьезные успехи в реализации национальных проектов.

Я вижу, что его деятельность целиком и полностью направлена на рост благосостояния граждан, на увеличение комфортности проживания в Пензенской области, на рост экономических показателей. Не сомневаюсь, что эти достижения не остались незамеченными на федеральном уровне.

Иван Александрович - очень достойный человек, лидер и руководитель региона, безусловно, он должен продолжить реализовывать все начатое за пять лет своего губернаторства», - отметил Алексей Дмитриенко.