В Пензенской области количество укушенных клещами человек перевалило за 800

В Пензенской области жители продолжают обращаться за помощью в медучреждения из-за укусов клещей, которые являются переносчиками опасного заболевания - иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

Так, медики оказали помощь 804 пострадавшим, среди которых 278 - детей. По сравнению с показателями на 5 июня, число укушенных граждан возросло на 132 человека. Всего специалисты исследовали 718 клещей - в 116 из них обнаружены возбудители ИКБ.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с января по апрель у 17 человек из Колышлейского, Пачелмского, Шемышейского районов и Пензы нашли заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Все пострадавшие заразились в прошлом году.

Отмечается, что Пензенская область неэндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Против этого заболевания вакцинируются рабочие, которые заняты в строительной, заготовительной, промысловой, геологической и других аналогичных сферах.

«Одним из важнейших направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - предупредили на сайте ведомства.