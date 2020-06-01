Кузяков: Мы решили построить птицефабрику благодаря поддержке губернатора

«Я отмечу, что за эти пять лет был усилен открытый диалог с предпринимателями. Чтобы для бизнеса были открыты все двери – такого никогда не было. Второе – это сильная поддержка наиболее перспективных и экспортно-ориентированных компаний, много программ, огромное количество субсидий как региональных, так и федеральных выделялось.

Важно, что региональные субсидии для промышленников до сих пор действуют, это поддерживает малое количество субъектов. И мы как участники уже два раза эту субсидию получали, это большое подспорье для того, чтобы увеличивать мощности и количество рабочих мест. Также наш бизнес входит в сельское хозяйство, и мы в прошлом году построили птицефабрику, вывели ее на производственные мощности. Решились на это только благодаря поддержке, в первую очередь, Ивана Александровича, во-вторых, министерства сельского хозяйства.

В целом, мы позитивно смотрим на развитие предпринимательства. Бизнесмены готовы вкладываться в Пензенскую область, особо не боятся надзорных проблем – значительно улучшилась ситуация с управлением Роспотребнадзора, МЧС. Они стали гораздо более открыто работать с пензенскими предпринимателями», - рассказал он.