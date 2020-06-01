Для пензенских работников медицины доступна программа поддержки «Мед. капитал»

В условиях пандемии мы видим, как стремительно меняется привычный уклад жизни. Все медицинские работники сегодня работают буквально на передовой, сражаясь за жизнь и здоровье граждан.

Группа компаний «Территория Жизни» выражает огромную благодарность за самоотверженный труд всем сотрудникам медицинских учреждений, за их нелегкую ежедневную работу и спасение человеческих жизней. Для всех медицинских работников мы подготовили программу поддержки «Мед. капитал» и реализовали исключительные условия на приобретение квартир в ЖК «Арбековская застава».

«В это нелегкое время хочется поддержать наших доблестных врачей и сказать им спасибо за то, что они борются за наше здоровье. Именно поэтому нами была разработана выгодная программа «Мед. капитал» для всех сотрудников сферы медицины на приобретение квартир со скидкой от 3% до 6% в ЖК «Арбековская Застава». Развитая инфраструктура, удобное расположение, безопасность, высокое качество жилья с функциональной отделкой «Smart Pro» – это именно то, что необходимо для комфортной жизни в условиях современного ритма города» - рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Отделка «Smart Pro» – новый стандарт чистовой отделки квартир, включает в себя следующие материалы: ламинат 33 класса, натяжные потолки, керамическую плитку, полностью всю сантехнику и стиральную машинку.

В период с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 года для всех сотрудников медицинских учреждений действуют выгодные условия на приобретение квартир в ЖК «Арбековская застава» со скидкой от 3% до 6%*, при этом квартиру можно приобрести по программе «Доступная Ипотека».

Ознакомиться с вариантами домов и квартир мы предлагаем на сайте www.арбековскаязастава.рф

Подробную информацию предоставят по телефону горячей линии + 7 (8412) 203-000 и в офисе продаж по адресу ул. Генерала Глазунова, д.7. Компания работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

*Акция «Мед. капитал» - название рекламной акции в ЖК «Арбековская застава».

Для получения скидки потребуется предоставить комплект документов, подтверждающих место работы в медицинских учреждениях. Применяется с акцией Smart-рассрочка и «Доступная ипотека». Скидка не суммируется с другими акциями и бонусными предложениями. Максимальный размер скидки - 6%.

Застройщик - ООО "Застава". Проектная декларация - на сайтах территорияжизни.рф и наш.дом.рф. Срок действия акции - с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.