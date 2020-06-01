Выступление губернатора на встрече с президентом. Полный текст

«Социально-экономическая ситуация в регионе сегодня сильно зависит от эффективности мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Исходя из главной задачи – сохранения жизни и здоровья людей, нам удалось мобилизовать все усилия и развернуть более 2000 инфекционных коек при нормативе в 652 койки.

Большая помощь Пензенской области была оказана из федерального бюджета – более 520 миллионов рублей было направлено на развертывание коечного фонда, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов. Еще порядка 250 млн рублей мы выделили из регионального бюджета.

14 предприятий швейного кластера перешли на пошив СИЗов, 5 компаний освоило выпуск антисептиков, дезтуннелей, модульных компрессорных кислородных станций для медицинских учреждений.

По состоянию на вчерашний день в области зарегистрированы 3317 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 2651 человек. Не смотря на огромные усилия медиков, к сожалению, 28 человек ушли из жизни.

Хочу поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за поддержку наших врачей, медицинских сестер, фельдшеров, водителей. Все выплаты по Вашему поручению осуществлены в срок и в полном объеме (По первому постановлению выплаты за март-апрель 2020 года получили 3 737 работников из 25 учреждений здравоохранения. По второму - 3383 работника из 12 учреждений здравоохранения).

Мы также ввели свои, региональные доплаты для других категорий медиков и сотрудников больниц, не являющихся медицинскими работниками, но также находящимися в опасных зонах борьбы с инфекцией.

Работа в период пандемии выявила необходимость реорганизации многих медицинских учреждений. Многое мы пытаемся сделать самостоятельно, но наши возможности весьма ограничены. Сегодня возникла острая необходимость модернизации приемного отделения пензенской областной больницы. Изменения позволят более эффективно обеспечивать круглосуточную доступность диагностической базы, сократить поток непрофильных пациентов. Стоимость объекта с учетом медицинского оборудования составит 277 млн рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать Пензенскую область выделением средств на реализацию этого проекта из федерального бюджета.

Вместе с тем, Владимир Владимирович, мы серьезно работаем над решениями, которые позволят минимизировать последствия пандемии в экономике региона. Принят и реализуется региональный пакет мер поддержки бизнеса. Его стоимость для бюджета - порядка 3 миллиардов рублей. В частности, максимально снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, снижены ставки по налогу на имущество организаций. Предоставлены льготы арендодателям, снизившим платежи для своих арендаторов.

Но, безусловно, главной является та поддержка, что оказывается нашим предпринимателям со стороны федерального центра. Уже проведена реструктуризация 560 кредитов субъектов малого предпринимательства на сумму более 5 млрд рублей.

На выплату зарплаты одобрено 250 беспроцентных кредитов на сумму более четырехсот восьмидесяти млн рублей. Это весьма положительно повлияет на восстановление деловой активности и социальную поддержку населения. Владимир Владимирович, выплаты для семей с детьми по Вашему поручению производятся. Часть этой работы уже завершена.

В Пензенской области зарегистрировано на сегодня порядка 18 тысяч безработных. Мы внимательно проанализировали прирост с марта. Почти половина от вновь зарегистрированных – 43% - это те люди, которые или не работали, или находились в серой зоне. 25% - это пензенцы, которые реально потеряли работу с 1 марта.

У нас сейчас имеется более 10 тысяч свободных вакансий. В первую очередь, в сельском хозяйстве, в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве.Нас очень волнует эта проблема, мы над ней работаем, и мы ее решим.

С соблюдением строжайших санитарных норм не прекращали работать предприятия аграрного комплекса, а также производства, выполняющие государственный оборонный заказ, и предприятия экспортеры. Для Пензенской области эти отрасли имеют ключевое значение, а сельское хозяйство – стратегическое.

В 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 103 млрд рублей. По темпам роста данного показателя Пензенская область заняла 1 место в ПФО и 6 в России.

Агропромышленный холдинг «Дамате» по объему производства мяса индейки входит в десятку самых крупных компаний в мире. Экспортирует свою продукцию в 27 стран. Нам удалось открыть торговый дом компании в Арабских Эмиратах. В холдинге работают более шести тысяч жителей области. Общая сумма инвестиций компании в проект превысила 60 млрд рублей.

В конце этого года откроем самый большой завод не только в России, но и в Европе по глубокой переработке мяса индейки с объемом производства 300 тонн в сутки, с объемом инвестиций – порядка девяти миллиардов рублей.

Отмечу особо, что в Пензенской области создано первое в России родительское стадо индейки. Еще один крупный инвестор региона – компания «Русмолко» за 5 последних лет вложила в экономику области более 18 миллиардов рублей. В этом году холдинг, где трудятся более 1500 жителей области, запустил молочную мегаферму стоимостью 4,5 миллиарда рублей.

Владимир Владимирович, устойчивые результаты развития показывает и промышленность. Объем промышленной продукции в прошлом году увеличился 5%, а по темпам роста ВРП среди регионов Приволжского федерального округа Пензенская область занимает 1 место.

В прошлом году нам удалось привлечь в экономику более 90 млрд. рублей. Регион стал одним из лидеров в России по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов, кроме того, заключено 6 новых инвестиционных соглашений, предусматривающих создание почти 2 тысяч новых рабочих мест.

Мы запустили самый крупный завод в Европе по производству поролона, в октябре начнет работу самый крупный завод в Европе по производству матрасов.

Активно развиваем экспорт, объем которого только в январе-марте этого года вырос более чем на 77% к соответствующему периоду 2019 года.

Уважаемый Владимир Владимирович. В соответствии с Вашими указаниями и при Вашей существенной поддержке нами сделаны уверенные шаги по повышению уровня жизни наших граждан в рамках реализации областных и федеральных программ, но главное – с помощью национальных проектов. От себя и от жителей - спасибо за поддержку нашего региона - в 2019 году на реализацию нацпроектов в Пензенской области было направлено более 10 млрд. рублей, в этом – уже более 13 млрд. рублей по всем направлениям.

Многое сделано благодаря федеральной поддержке для детских садов, школ, учреждений культуры и здравоохранения. Но есть и серьезные проблемы: демография; доходы населения; коммунальная инфраструктура.

Без Вашей поддержки, Владимир Владимирович, нам самостоятельно не поднять некоторые из них. Сейчас в Пензе есть острая необходимость в строительстве современной детской поликлиники в центральной части города. Ориентировочная стоимость объекта составит 630 млн. рублей. Очень прошу Вас поддержать нас в реализации этого проекта и включить объект в одну из федеральных программ.

Уважаемый Владимир Владимирович!

В последние годы в Пензенской области наметилась позитивная динамика развития разных, я бы сказал, основополагающих отраслей экономики: промышленности; сельского хозяйства; строительства. Заметно улучшились условия и среда проживания в городах и селах.

Хотелось бы вместе с моими земляками при Вашей неизменной поддержке закрепить эту поступательную динамику развития региона, сделать ее устойчивой и необратимой!

В связи с этим хочу обратиться к Вам с просьбой - оказать мне доверие и разрешить принять участие в выборах главы региона», - сказал Иван Белозерцев.

Напомним, президент поддержал решение Ивана Белозерцева переизбираться на новый срок. Он подчеркнул, что нужно напрямую работать с избирателями, показывать им, что сделано. Объективно говорить о том, что сделать не удалось. Владимир Путин пожелал губернатору удачи.