Иван Белозерцев: Надеюсь на поддержку своих земляков на выборах

«Состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Я дорожил ему о состоянии дел с развитием коронавирусной инфекции на территории региона, доложил о выполнении его поручения по выплатам медицинским работникам и семьям с детьми, проинформировал президента России о социально-экономическом развитии Пензенской области, о некоторых успехах и проблемных вопросах.

Президент отметил положительную динамику в развитии Пензенской области по многим направлениям, одновременно обратил внимание и на проблемные вопросы. Я искренне благодарю президента России Владимира Владимировича за доверие и надеюсь на поддержку своих земляков на выборах. Спасибо вам большое!» - сказал Иван Белозерцев.

Напомним, встреча с главой государства состоялась 11 июня во второй половине дня в формате видеоконференции. Он поддержал Ивана Белозерцева в желании приять участие в выборах губернатра Пензенской области.