Иван Фирюлин: Могу отметить положительную динамику в развитии Пензенской области

«Я слежу за местным торговым оборотом – экспортом и импортом - и вижу, что за последние пять лет динамика, в целом, положительная по области. Отрадно, что в доле валового регионального продукта серьезную прибавку дает сельское хозяйство, растут инвестиции», - сказал он в телефонном разговоре с журналистом ИА «Пенза-Пресс».

Депутат отметил, что Ивану Белозерцеву удалось развить сделанный ранее задел в части развитие сельхозпроизводства и переработки. В частности, продолжается развитие и расширение проектов «Дамате», положительная динамика – в свиноводстве.

«Я смотрю статистику, сравниваю показатели по регионам ПФО, и вижу, что наш регион движется вперед», - резюмировал Иван Фирюлин.

Напомним, 11 июня состоялась встреча президента Владимира Путина с губернатором Иваном Белозерцевым. Глава государства поддержал его в желании пойти на новый срок.