Климанов: Медики будут стараться не задействовать перинатальный центр

Глава администрации города Заречного Пензенской области Олег Климанов пояснил, какая судьба ждет местный перинатальный центр, который хотят задействовать для лечения пациентов с коронавирусом.

«Решение о размещении в медучреждении больных коронавирусной инфекцией было принято оперативным штабом по информации МСЧ-59 в начале эпидемии», - написал Олег Климанов в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, до 14 апреля зареченцев с Covid-19 лечили в областном клиническом центре спецвидов медпомощи, а после для этих целей задействовали инфекционный корпус закрытого города, где коечный фонд увеличили с 24 до 80 мест с подключением к кислороду. Мэр Заречного отмечает, что в случае необходимости больных будут размещать в местном перинатальном центре, в котором имеется 101 койка с кислородом и кислородная станция. Также в каждой палате есть свой санузел, что необходимо для лечения больных Covid-19.

«В МСЧ-59 больше таких помещений нет. В настоящее время коечный фонд инфекционного отделения имеет свободные места, поэтому до последнего медики будут стараться не задействовать перинатальный центр», - подчеркнул он.

Олег Климанов сообщил, что по состоянию на 10 июня коронавирус подтвержден у 151 жителя Заречного, 68 из них лечатся в стационаре.

Всего в Пензенской области вирус подхватили 3432 человека. Прирост в сутки составил 115 случаев. Граждан просят без лишней необходимости не покидать свои дома, ограничить личные контакты, а также не забывать носить маску.