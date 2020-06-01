Белозерцев попросил Путина поддержать ремонт отделения больницы им. Бурденко

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11 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным попросил главу государства оказать региону финансовую поддержку в модернизации приемного отделения областной больницы им. Бурденко.
Иван Белозерцев поблагодарил президента за выделение средств пензенским врачам, медсестрам, фельдшерам, водителям экипажей скорой помощи в период пандемии.
«Все выплаты по вашему поручению осуществлены в срок и в полном объеме. Мы также ввели свои региональные доплаты для других категорий медработников, сотрудников больниц», - сообщил губернатор.
Он отметил, что работа в период пандемии выявила необходимость реорганизации многих медучреждений.
«Многое мы пытаемся сделать самостоятельно, но наши возможности весьма ограничены. Сегодня возникла острая необходимость в модернизации приемного отделения Пензенской областной больницы. Изменения позволят более эффективно обеспечивать круглосуточную доступность диагностической базы, сократить поток непрофильных пациентов. Стоимость объекта с учетом медоборудования составила 277 миллионов рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать Пензенскую область в выделении средств на реализацию этого проекта из федерального бюджета», - сказал Иван Белозерцев.
Владимир Путин уточнил, идет ли речь о больнице имени Бурденко, и поинтересовался, проведена ли госэкспертиза проекта модернизации отделения. Губернатор подтвердил, что есть положительное заключение.
«Хорошо, ладно. Соответствующее поручение будет дано правительству России. С коллегами проработайте тогда в этом блоке. Спасибо», - ответил президент страны.
Напомним, встреча главы государства Владимира путина с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым состоялась во второй половине дня 11 июня. Президент поддержал его в желании пойти на второй срок. Полный текст выступления главы региона можно почитать ЗДЕСЬ.