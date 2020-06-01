На проспекте Победы образовалась огромная пробка – соцсети

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В группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщили о пробке, которая образовалась на проспекте Победы.
«Магазин «Буратино». Актуально на 16:39», - написал пользователь, прикрепив к посту видео.
Судя по кадрам, правая полоса в сторону ул. Коммунистической полностью занята машинами. По словам подписчиков сообщества, затор образовался из-за светофора и выезжающих с кольца автомобилей.
Официальных данных нет.