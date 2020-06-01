Сергей Есяков: Иван Белозерцев являет собой пример человека деятельного

«Главе региона Ивану Александровичу Белозерцеву президент России выразил поддержку в его намерении принять участие в предстоящих сентябрьских выборах губернатора. Это оценка пятилетней работы Ивана Александровича на посту губернатора Пензенской области. Работы, которая принесла достойные результаты по целому ряду важнейших социально-экономических показателей.

Иван Александрович с его работоспособностью, энергией, желанием сделать жизнь пензенцев спокойной, комфортной, интересной и безопасной являет собой пример человека деятельного, неравнодушного к проблемам людей, человека с активной жизненной позицией. Многое в регионе сделано по его личной инициативе и под его руководством – проекты, программы, направленные на повышение качества жизни людей, развитие региональной экономики, социальной сферы. Но еще многое предстоит сделать.

Мне бы хотелось пожелать Ивану Александровичу достойно завершить начатое, успешно провести выборную кампанию», - сказал Сергей Есяков.