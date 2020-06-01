В Пензе создадут рабочую группу для оценки состояния воинских захоронений

11 июня в ходе заседания комиссии Гордумы депутаты обсудили ситуацию с заброшенными воинскими захоронениями в Пензе.

Дополнительный вопрос был включен в повестку по инициативе депутата Оксаны Милаевой.

«Вопрос о создании рабочей группы по мониторингу состояния мест воинских захоронений в Пензе меня попросил внести союз ветеранов. Выявили, что есть ряд проблем. Это отсутствие имен и данных людей, которые там захоронены, хотя это можно восстановить. На Новозападном кладбище имеются проблемы, там три Аллеи Славы, можно убедиться, что эти захоронения находятся в запустении», - отметила она.

Народная избранница продемонстрировала участникам заседания фото, на которых запечатлены заброшенные могилы.

«Надеюсь на поддержку Петра Прокофьевича Чугая, помощник которого и поводит мониторинг.

Информацию о захоронениях управление ЖКХ не предоставляет, чтобы можно было восстановить данные о людях», - пояснила она.

Глава города Владимир Мутовкин одобрил инициативу по созданию рабочей группы.

«Пусть члены рабочей группы эти вопросы обсуждают, они требуют законодательно обоснованного решения. Давайте разбираться», - призвал он.

Отметим, что данная проблема приобретает особую актуальность в связи с тем, что этот год объявлен Годом памяти и славы, также в 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.