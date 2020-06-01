В Пензе создадут рабочую группу для оценки состояния воинских захоронений

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11 июня в ходе заседания комиссии Гордумы депутаты обсудили ситуацию с заброшенными воинскими захоронениями в Пензе.
Дополнительный вопрос был включен в повестку по инициативе депутата Оксаны Милаевой.
«Вопрос о создании рабочей группы по мониторингу состояния мест воинских захоронений в Пензе меня попросил внести союз ветеранов. Выявили, что есть ряд проблем. Это отсутствие имен и данных людей, которые там захоронены, хотя это можно восстановить. На Новозападном кладбище имеются проблемы, там три Аллеи Славы, можно убедиться, что эти захоронения находятся в запустении», - отметила она.
Народная избранница продемонстрировала участникам заседания фото, на которых запечатлены заброшенные могилы.
«Надеюсь на поддержку Петра Прокофьевича Чугая, помощник которого и поводит мониторинг.
Информацию о захоронениях управление ЖКХ не предоставляет, чтобы можно было восстановить данные о людях», - пояснила она.
Глава города Владимир Мутовкин одобрил инициативу по созданию рабочей группы.
«Пусть члены рабочей группы эти вопросы обсуждают, они требуют законодательно обоснованного решения. Давайте разбираться», - призвал он.
Отметим, что данная проблема приобретает особую актуальность в связи с тем, что этот год объявлен Годом памяти и славы, также в 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.