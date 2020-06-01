Пензенцам рассказали о визуальных признаках Covid-19

Врач-патологоанатом Александр Эдигер сообщил о том, как внешне может проявляться коронавирус у зараженных.

Как пишет телеканал «360» со ссылкой на телеканал «Звезда», у инфицированных можно заметить признаки заболевания на коже. Среди них – покраснение на руках и ногах. По словам Александра Эдигера, у пациентов может появляться «кожная маска», то есть состояние, когда внешние признаки, которые являются зеркалом внутренних признаков, отражены на коже.

Специалист отметил, что о заболевании могут говорить и точечные кровоизлияния у человека. Чаще у пациентов с Covid-19 появляются покраснения кистей рук или нижней трети голени, иногда кожа ступней меняет цвет на синюшно-багровый оттенок. Также может появиться сыпь в виде розово-красноватых пятен.

«Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто — от 5 до 15% заболевших их имеют. Все остальные клинические признаки минимальны», — пояснил патологоанатом.

Он подчеркнул, что точный диагноз врач может поставить только с помощью инструментальной диагностики, в первую очередь компьютерной томографии легких.

Напомним, по состоянию на 11 июня в стране 502 436 человек подхватили коронавирус, 261 150 пациентов излечились, а 6532 скончались.

В Пензенской области зафиксировано 3432 случая заражения. 2728 человек побороли болезнь. Кроме того, в регионе до 21 июня продлили режим повышенной готовности, поэтому пензенцам рекомендуют ограничить личные контакты, не посещать места массового скопления, а также носить маску и не забывать про гигиену.