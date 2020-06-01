Пензенские автономии записали патриотичный ролик ко Дню России

Члены автономий и диаспор Пензенской области подготовили видеоролик ко Дню России. Они хотели показать им, что все национальности, живущие в стране, едины.

Автором инициативы был депутат Гордумы Жиганша Туктаров. Он отметил, что хотел таким образом продемонстрировать дружбу народов, населяющих Пензенскую область.

«Особенно хотел показать наше гостеприимство. Для этого попросил руководителей автономий и диаспор, чтобы каждый испек какое-то свое национальное блюдо и снял, как он передает его другой национальности. Ролик получился патриотичным», - рассказал он.

Жиганша Туктаров добавил, что всю выпечку передали врачам, которые работают с коронавирусными больными в «красной зоне», рискуют собой ради пензенцев.

«Уважаемые друзья! От лица всех национально- культурных общественных организаций Пензенской области поздравляем всех жителей нашей многонациональной Пензенской области и страны с государственным праздником – Днем России! В стране проживает около 200 народностей, и у каждой свои традиции и обычаи. Этот день напоминает нам, что, несмотря на наши различия, нас объединяют истинные ценности: любовь и дружба, честность и ответственность, забота и взаимопонимание! День России - это праздник, который дает нам возможность осознать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим. Мы гордимся своей страной, ее великой историей, вековыми традициями, которые достались нам в наследство от многих поколений наших предков. Желаем всем мира и согласия, здоровья и благополучия вашим семьям, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений во имя нашей великой Родины!» - пожелал пензенцам депутат.