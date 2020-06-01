В Пензе «притерлись» два большегруза

Array ( [temp] => +16 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
Пензенцы сообщили об аварии в Сети, которая случилась 11 июня.
«Перекресток Свердлова – Гоголя. Время 17:03», - рассказал очевидец в группе в соцсети «ВКонтакте».
К посту он прикрепил две фотографии с места, где произошел инцидент. Судя по кадрам, участниками аварии стали фура и грузовик. Оба автомобиля получили незначительные повреждения, однако они заняли проезжаю часть и затруднили движения для других машин.
Официальной информации о ДТП нет.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о важности соблюдения скоростного режима, бокового режима и дистанции.