В Пензе «притерлись» два большегруза

Пензенцы сообщили об аварии в Сети, которая случилась 11 июня.

«Перекресток Свердлова – Гоголя. Время 17:03», - рассказал очевидец в группе в соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил две фотографии с места, где произошел инцидент. Судя по кадрам, участниками аварии стали фура и грузовик. Оба автомобиля получили незначительные повреждения, однако они заняли проезжаю часть и затруднили движения для других машин.

Официальной информации о ДТП нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о важности соблюдения скоростного режима, бокового режима и дистанции.