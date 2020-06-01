Быкова объяснила высокие показатели по Covid-2019

Перехода на второй этап снятия ограничений, введенных в регионе из-за распространения коронавируса, в ближайшее время ждать не стоит. Уровень заболеваемости COVID-19 в Пензенской области по-прежнему остается высоким.

С начала этой недели число заболевших ежедневно превышает 100 человек. Такие показатели, отмечают специалисты Роспотребнадзора, вызваны тем, что к диагностике на коронавирус подключились частные лаборатории, которые проводят платное тестирование. Оно помогает выявить вирус у тех, кто переносит его бессимптомно.

«Вернусь к охвату населения тестами. Он у нас высок и подходит и под второй, и под третий этап снятия ограничений. Сейчас немного старые цифры. Для первого этапа достаточно 70%, для второго 90%, для третьего 110%. По свободному коечному фонду это 52%, а по коэффициенту распространения на первом этапе должно быть не больше единицы, но в последнее время этот показатель у нас колеблется в сторону увеличения», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Специалисты ведомства призывают не забывать о мерах предосторожности. Особенно важно сделать безопасными массовые мероприятия. Примером может послужить голосование по поправкам в Конституцию, которое пройдет в России с 25 июня по 1 июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.