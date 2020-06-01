Серебрякова: Поправки в Конституцию обеспечат защиту культурного наследия

Пока в стране готовят избирательные участки к предстоящему голосованию, россияне продолжают знакомиться с предлагаемыми поправками в Основной закон России. Одна из них касается культурной составляющей. О ее значимости рассказала солистка ансамбля русских народных инструментов «Губерния» Марта Серебрякова.

«Культура России - это то, что точнее всего отражает духовный облик и внутренний мир нашего народа. Это живая национальная память, воплощение пройденного пути и неповторимого опыта. Культура хранит память человека. В трудную минуту она помогает найти поддержку и жизненную опору, ощутить связь времен и поколений. Долг государства - ее развитие и сохранение России. А поправки в Конституцию смогут обеспечить бережную защиту нашего уникального культурного наследия», - сказала Марта Серебрякова.

Поправки в Конституцию признают культуру России уникальным, оберегаемым и неотделимым наследием. Государство будет защищать и культурную самобытность всех народов и этнических общностей, проживающих на территории страны, способствуя их развитию, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.