Серебрякова: Поправки в Конституцию обеспечат защиту культурного наследия

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«Культура России - это то, что точнее всего отражает духовный облик и внутренний мир нашего народа. Это живая национальная память, воплощение пройденного пути и неповторимого опыта. Культура хранит память человека. В трудную минуту она помогает найти поддержку и жизненную опору, ощутить связь времен и поколений. Долг государства - ее развитие и сохранение России. А поправки в Конституцию смогут обеспечить бережную защиту нашего уникального культурного наследия», - сказала Марта Серебрякова.
Поправки в Конституцию признают культуру России уникальным, оберегаемым и неотделимым наследием. Государство будет защищать и культурную самобытность всех народов и этнических общностей, проживающих на территории страны, способствуя их развитию, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.