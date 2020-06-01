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12.06.2020г.
Ремонт дороги в «Крутецких садах» запланирован на 2021 год

Ремонт дороги в «Крутецких садах» запланирован на 2021 год

Чт, 11.06.20 23:27
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Огромные ямы и ухабы буквально на каждом шагу уже изрядно подпортили жизнь владельцам соток в садоводческом товариществе «Крутецкие сады». Рядом с ним проходит не менее разбитая дорога до села Васильевка - оттуда многие жители ежедневно добираются на работу в Пензу.

Садоводческое товарищество «Крутецкие сады» находится в 30 километрах от Пензы. Знакомимся с местными достопримечательностями - аккуратные дачные домики, ухоженные огороды. Портит вид разбитая дорога, по которой весело кататься разве что после удачного пикника. Огромные ямы и ухабы в дорожном полотне появились давно - из-за потока большегрузов.

«Там карьер был. Тяжелые машины ездили. Весной все размывает. Если чуть вильнешь и все - снесет», - рассказал дачник Владимир Снаткин.

«А вот под водой - там еще торчат глыбы, снесет внизу все от машины», - прокомментировала дачница Любовь Снаткина.

До 1986-го там располагалось село Крутец, а потом территорию передали под садоводческое товарищество. Сейчас там 820 земельных участков - многие огородники добираются до дач из областного центра. Раньше автобусы заезжали в «Крутецкие сады» - теперь, чтобы не портить транспорт водители высаживают людей у остановки. Своими силами местные даже и не пытаются приводить проезжую часть в порядок - подсчитывали расходы - выходит слишком накладно.

«Щебенка стоит 1000 рублей куб. У меня протяженность дач больше четырех километров. Машину я, допустим, возьму. Десять кубов за 15000. Это мало. Пенсионеры приходят - а у нас нет таких взносов. Где мы деньги возьмем? Нам никто не помогает», - пояснил председатель СНТ «Крутецкие сады» Лев Никулин.

Ранее разговор о благоустройстве дороги не заводили. Теперь же дачникам дали надежду - оказывается, в администрации Пензенского района уже готовят проектно-сметную документацию на ремонт дефектного участка. Зайти на него подрядчик должен в 2021 году.

«Мы понимаем, что там есть и дачный массив. И, конечно же, живет большое количество наших жителей. Многие прибывают туда и проводят там весь теплый сезон. Та территория была забыта незаслуженно», - сказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Летом 2020 года автовладельцы, проживающие недалеко от «Крутецких садов» в Васильевке, смогут вздохнуть спокойно. На оживленную дорогу, которая соединяет село с трассой «Саратов - Нижний Новгород» жаловались десятки лет. В 2019-м новый асфальт уложили на небольшом участке в два с половиной километра, в 2020-м завершат работы еще на оставшихся пяти, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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