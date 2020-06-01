Ремонт дороги в «Крутецких садах» запланирован на 2021 год

Огромные ямы и ухабы буквально на каждом шагу уже изрядно подпортили жизнь владельцам соток в садоводческом товариществе «Крутецкие сады». Рядом с ним проходит не менее разбитая дорога до села Васильевка - оттуда многие жители ежедневно добираются на работу в Пензу.

Садоводческое товарищество «Крутецкие сады» находится в 30 километрах от Пензы. Знакомимся с местными достопримечательностями - аккуратные дачные домики, ухоженные огороды. Портит вид разбитая дорога, по которой весело кататься разве что после удачного пикника. Огромные ямы и ухабы в дорожном полотне появились давно - из-за потока большегрузов.

«Там карьер был. Тяжелые машины ездили. Весной все размывает. Если чуть вильнешь и все - снесет», - рассказал дачник Владимир Снаткин.

«А вот под водой - там еще торчат глыбы, снесет внизу все от машины», - прокомментировала дачница Любовь Снаткина.

До 1986-го там располагалось село Крутец, а потом территорию передали под садоводческое товарищество. Сейчас там 820 земельных участков - многие огородники добираются до дач из областного центра. Раньше автобусы заезжали в «Крутецкие сады» - теперь, чтобы не портить транспорт водители высаживают людей у остановки. Своими силами местные даже и не пытаются приводить проезжую часть в порядок - подсчитывали расходы - выходит слишком накладно.

«Щебенка стоит 1000 рублей куб. У меня протяженность дач больше четырех километров. Машину я, допустим, возьму. Десять кубов за 15000. Это мало. Пенсионеры приходят - а у нас нет таких взносов. Где мы деньги возьмем? Нам никто не помогает», - пояснил председатель СНТ «Крутецкие сады» Лев Никулин.

Ранее разговор о благоустройстве дороги не заводили. Теперь же дачникам дали надежду - оказывается, в администрации Пензенского района уже готовят проектно-сметную документацию на ремонт дефектного участка. Зайти на него подрядчик должен в 2021 году.

«Мы понимаем, что там есть и дачный массив. И, конечно же, живет большое количество наших жителей. Многие прибывают туда и проводят там весь теплый сезон. Та территория была забыта незаслуженно», - сказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Летом 2020 года автовладельцы, проживающие недалеко от «Крутецких садов» в Васильевке, смогут вздохнуть спокойно. На оживленную дорогу, которая соединяет село с трассой «Саратов - Нижний Новгород» жаловались десятки лет. В 2019-м новый асфальт уложили на небольшом участке в два с половиной километра, в 2020-м завершат работы еще на оставшихся пяти, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.