На территории Шемышейского района прошел рейд МЧС

Пандемия коронавируса вынудила сотрудников пензенского управления МЧС скорректировать свою работу.

Пандемия коронавируса вынудила сотрудников пензенского управления МЧС скорректировать свою работу.

В ходе проведения профилактических рейдов главный акцент делается не на личное общение с гражданами, а на распространение листовок-напоминаний о правилах пожарной безопасности и необходимости осуществлять контроль за несовершеннолетними.

Лето - время школьных каникул и в этот период возрастает риск подросткового травматизма и несчастных случаев на воде. В Шемышейском районе после рейда по территории населенных пунктов инспекторы МЧС направились к Суре. Осмотрели места несанкционированного купания. В выходные дни там собирается много людей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.