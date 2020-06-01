На территории Шемышейского района прошел рейд МЧС

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Пандемия коронавируса вынудила сотрудников пензенского управления МЧС скорректировать свою работу.
В ходе проведения профилактических рейдов главный акцент делается не на личное общение с гражданами, а на распространение листовок-напоминаний о правилах пожарной безопасности и необходимости осуществлять контроль за несовершеннолетними.
Лето - время школьных каникул и в этот период возрастает риск подросткового травматизма и несчастных случаев на воде. В Шемышейском районе после рейда по территории населенных пунктов инспекторы МЧС направились к Суре. Осмотрели места несанкционированного купания. В выходные дни там собирается много людей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.