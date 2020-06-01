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12.06.2020г.
В мае на выплаты пензенским медработникам выделено более 23 млн руб

В мае на выплаты пензенским медработникам выделено более 23 млн руб

Пт, 12.06.20 01:31
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Они первыми выезжают на вызовы к пострадавшим, первыми встречаются с людьми, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Врачи, медсестры, фельдшеры и водители Пензенской областной станции скорой медицинской помощи - в числе первых получили федеральные выплаты. Поддержку им оказывают сразу по двум постановлениям правительства России, в рамках которых выплачено более 70 миллионов рублей.

Они первыми выезжают на вызовы к пострадавшим, первыми встречаются с людьми, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Врачи, медсестры, фельдшеры и водители Пензенской областной станции скорой медицинской помощи - в числе первых получили федеральные выплаты. Поддержку им оказывают сразу по двум постановлениям правительства России, в рамках которых выплачено более 70 миллионов рублей.

Одна за одной на вызовы спешат машины скорой медицинской помощи и реанимобили. Регион обслуживают более 136 обычных бригад и шести реанимационных. Медики работают в напряженном режиме - часто, без перерывов, непосредственно взаимодействуя с коронавирусными пациентами. Чтобы обезопасить медперсонал, каждая бригада укомплектована всем необходимым.

«Костюмы, маска, бахилы. Все упаковано, все стерильное. Запас 20 штук. В день расходуется 10-12 масок», - рассказала медсестра-анестезист реанимационной бригады Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Элла Денявская.

Звонки, которые поступают от жителей, обрабатываются в колл-центре. Это распределительная зона. Именно там специалисты, за пару минут, во время разговора узнают всю необходимую информацию, а также оказывают психологическую помощь.

«Приходится работать в тяжелых условиях. Вся помощь начинается с момента звонка. Диспетчер подробно опрашивает пациента - его контакты, откуда он приехал. В зависимости от опроса вызов передается бригаде - фельдшерской или реанимационной», - пояснил заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-реаниматолог Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Денис Дурнаев.

В составе медицинских бригад трудятся более 2000 человек. Это врачи, фельдшеры, медсестры и водители. Они ежемесячно, начиная с апреля, получают дополнительные федеральные выплаты, которые максимально прозрачны. Средства приходят автоматически на расчетный счет после зарплаты. В число дополнительных выплат вошли и те, что выделены из регионального бюджета.

«За май производились выплаты по постановлению №359. Это уже региональный бюджет. И на них было направлено 23 миллиона 963 тысячи рублей. На сегодняшний день все выплаты сотрудники получили в полном объеме», - прокомментировал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Количество обращений к специалистам областной станции скорой медицинской помощи, связанных с коронавирусной инфекцией, сейчас составляет примерно 75% от общего количества вызовов. Медики отмечают: многие обращаются за помощью, когда самолечение не дает результатов. Врачи призывают пензенцев уже при появлении первых признаков, вызывать скорую или участкового врача, которые смогут проконсультировать и назначить правильное лечение, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
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27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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