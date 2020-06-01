В мае на выплаты пензенским медработникам выделено более 23 млн руб

Они первыми выезжают на вызовы к пострадавшим, первыми встречаются с людьми, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Врачи, медсестры, фельдшеры и водители Пензенской областной станции скорой медицинской помощи - в числе первых получили федеральные выплаты. Поддержку им оказывают сразу по двум постановлениям правительства России, в рамках которых выплачено более 70 миллионов рублей.

Они первыми выезжают на вызовы к пострадавшим, первыми встречаются с людьми, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Врачи, медсестры, фельдшеры и водители Пензенской областной станции скорой медицинской помощи - в числе первых получили федеральные выплаты. Поддержку им оказывают сразу по двум постановлениям правительства России, в рамках которых выплачено более 70 миллионов рублей.

Одна за одной на вызовы спешат машины скорой медицинской помощи и реанимобили. Регион обслуживают более 136 обычных бригад и шести реанимационных. Медики работают в напряженном режиме - часто, без перерывов, непосредственно взаимодействуя с коронавирусными пациентами. Чтобы обезопасить медперсонал, каждая бригада укомплектована всем необходимым.

«Костюмы, маска, бахилы. Все упаковано, все стерильное. Запас 20 штук. В день расходуется 10-12 масок», - рассказала медсестра-анестезист реанимационной бригады Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Элла Денявская.

Звонки, которые поступают от жителей, обрабатываются в колл-центре. Это распределительная зона. Именно там специалисты, за пару минут, во время разговора узнают всю необходимую информацию, а также оказывают психологическую помощь.

«Приходится работать в тяжелых условиях. Вся помощь начинается с момента звонка. Диспетчер подробно опрашивает пациента - его контакты, откуда он приехал. В зависимости от опроса вызов передается бригаде - фельдшерской или реанимационной», - пояснил заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-реаниматолог Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Денис Дурнаев.

В составе медицинских бригад трудятся более 2000 человек. Это врачи, фельдшеры, медсестры и водители. Они ежемесячно, начиная с апреля, получают дополнительные федеральные выплаты, которые максимально прозрачны. Средства приходят автоматически на расчетный счет после зарплаты. В число дополнительных выплат вошли и те, что выделены из регионального бюджета.

«За май производились выплаты по постановлению №359. Это уже региональный бюджет. И на них было направлено 23 миллиона 963 тысячи рублей. На сегодняшний день все выплаты сотрудники получили в полном объеме», - прокомментировал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Количество обращений к специалистам областной станции скорой медицинской помощи, связанных с коронавирусной инфекцией, сейчас составляет примерно 75% от общего количества вызовов. Медики отмечают: многие обращаются за помощью, когда самолечение не дает результатов. Врачи призывают пензенцев уже при появлении первых признаков, вызывать скорую или участкового врача, которые смогут проконсультировать и назначить правильное лечение, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.