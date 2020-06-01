Политолог об Иване Белозерцеве: Президент доволен его работой

Он отметил, что Иван Белозерцев имеет главную отличительную особенность, так как он состоялся как политик именно в Пензе. Кроме того, он приобрел богатый опыт, потому что успел поработать и в исполнительной, и в законодательной власти, а также неоднократно принимал участие в выборах и возглавлял региональное отделение партии «Единая Россия».

Говоря о его достижениях как управленца, Константин Калачев подчеркнул, что среди заслуг губернатора можно выделить хороший рост сельхозпроизводства, приличные показатели в промышленности. По его словам, в регионе уровень аварийного жилья ниже среднероссийского, уровень безработицы тоже.

Глава «Политической экспертной группы» пояснил, что Иван Белозерцев адекватно подошел к решению проблемы пандемии Covid-19. Также он отметил, что в области нужно заняться ростом дохода бюджета, решать проблемы инфраструктуры, а также проблемы, связанные с коронавирусом.

«Если говорить о регионе и самой Пензе, мне кажется совершенно понятно что для области, в которой сельское хозяйство на подъеме, в которой действует пять вузов и шесть филиалов вузов, в которой неплохие показатели развития промышленности, главное – создание таких условий жизни и труда, чтобы никто не покидал Пензенскую область, и чтобы рост населения превышал убыль», - отметил политолог.

Он подчеркнул, что у Ивана Белозерцева достаточный опят для реализации этих целей.

«Президент Владимир Путин в целом доволен его работой. И нужно продолжить начатое», - резюмировал Константин Калачев.