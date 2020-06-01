«Экспресс» подвел итоги пятилетней работы Ивана Белозерцева

Действующий губернатор Иван Белозерцев будет баллотироваться на следующий срок. Об этом в пресс-службе главы региона сообщили 11 июня. Регион Иван Александрович возглавляет с 2015 года. Прошедшие пять лет стали временем интеграции в национальные проекты. Перед регионом стояли задачи: улучшить качество жизни людей в городах и селах и успешно выполнить показатели по 12 направлениям. Результаты пятилетней работы воедино собрали корреспонденты телеканала «Экспресс».

Открытость в общении стала визитной карточкой пензенского губернатора, впрочем, для простых пензенцев вместо визитных карточек - профили в социальных сетях. Каждый житель региона может напрямую обратиться к главе региона, без лишней бюрократии. Такие жалобы простых людей Иван Белозерцев неоднократно озвучивал на официальных совещаниях, ускоряя решение проблем.

Срочных решений потребовала пандемия коронавируса. С первых дней в регионе создан оперативный штаб, введен жесткий контроль за всеми, кто возвращался из-за рубежа, оперативно развернуты койки для потенциальных больных, медиков обеспечили всеми необходимыми средствами защиты. Пензенская область стала одним из немногих регионов с высоким охватом тестирования на COVID- 19.

«Хорошо, что у нас очень много тестов. Хорошо, что мы перепроверяем. Хорошо, что мы охватываем круг госпитализированных лиц, но еще надо работать с населением», - подчеркнул Иван Белозерцев.

На региональном уровне создан Фонд борьбы с коронавирусом, куда глава региона перечислил свою месячную зарплату. Сделать так, чтобы федеральную поддержку получили все, кто имеет на это право: семьи с детьми, безработные и предприниматели - одна из основных задач. Пензенская область в числе регионов, которые одними из первых перечислили все положенные федеральные доплаты медикам. Разработан план выхода из режима повышенной готовности и сейчас Пензенская область на первом этапе.

То, как регион в течение пяти лет работал уже по плановым -12 направлениям национальных проектов, получило высокую оценку на самых разных уровнях. Особые успехи в ремонте дорог.

«Ситуация благоприятная и есть на что равняться другим регионам: в отношении качества дорог и дорожного покрытия. В 2020 году выделяются средства и, я надеюсь, что эта ситуация еще в дальнейшем будет улучшаться», - сказал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

С 2017 года Пензенская область в тройке лидеров по стране в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициирован президентом Российской Федерации, только в 2020 году в регионе отремонтируют 110 километров асфальтового покрытия. Связь между населенными пунктами тем более важна, что условия для жизни за прошедшие пять лет стали активно создаваться на селе. Только в прошлом году открыто девять фельдшерско-акушерских пунктов.

А в Кузнецке, наконец, полностью решится проблема с качеством воды. Там построена станция обезжелезивания, которая обеспечивает питьевой водой половину города. Строительство второй станции должно было начаться только в 2021 году, однако глава региона сумел убедить федеральных экспертов в том, что это необходимо сделать раньше.

«Проект уже готов. Можем выставиться на торги. Принцип тот же самый, только здесь она считается напорной станцией, а там она будет безнапорной, даже еще лучше», - рассказал директор МУП «Водоканал» город Кузнецка Валерий Горин.

За прошлый год в селах появилось 13 фельдшерско-акушерских пунктов.

По области начали возрождать практику ясельных групп. Пензенская область- одна из немногих субъектов, которые в 2019 году успешно выполнили показатели национального проекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации. В детских садах региона открылось 1307 новых мест - из них 870 - в яслях. В 2020 году в Пензе построят два детских сада на 120 мест, по 60 мест в них отдадут под ясли. Еще 60 мест появятся за счет перепрофилирования групп старшего возраста.

Пензенская область добилась высоких показателей и по инвестиционным проектам. В Нижнеломовском районе действует крупнейший в Европе завод по производству мяса индейки. Особую ставку делают на зоны опережающего социально-экономического развития, таких в области две. Знаковым событием стало и открытие в Кузнецком районе крупнейшего в Европе завода по производству поролона. На следующем этапе там наладят выпуск матрасов.

«Беру на себя все обязательства, предусмотренные федеральным законодательством, законом Пензенской области, преференциями для производства, чтобы ваш завод как можно быстрее встали на ноги», - сказал Иван Белозерцев.



В 2020 году на реализацию национальных проектов Пензенская область получила из федерального бюджета 13 миллиардов рублей. Традиционной точкой роста региона остается сельское хозяйство. Пензенские предприятия в числе лучших по величине среднего надоя молока. За последние пять лет заметно изменился центр Пензы - отремонтирована улица Московская, площадь имени Ленина, свой окончательный облик обретает Спасский кафедральный собор и набережная. Заново в Пензе в этом году отстраивают фонтан, ожидается, что он заработает в августе. Еще одно изменение уже не в общественной среде, а в традициях. Никогда в Пензе в параде Победы не участвовала военная техника. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева в этом году на ход поставили легендарный танк Т-34. В 2020 году он откроет парад Победы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.