Иван Белозерцев после встречи с главой государства дал поручения правительству области

Министру финансов области Любови Финогеевой глава субъекта поручил проанализировать состояние бюджета, а также оценить последствия пандемии коронавируса и продумать, как их минимизировать. Зампреду регионального правительства Олегу Ягову предстоит заняться активной работой по легализации труда во всех сферах.

«Пандемия показала, что пока еще очень высок процент пензенцев, которые трудятся в «серой» зоне. Только 25% жителей региона, обратившихся в центры занятости за пособиями по безработице, потеряли официальную работу после 1 марта. Такое положение дел влияет на благополучие людей. Нам нужно работать с предпринимательским сообществом, с народом. Организовывать горячие линии, привлекать к этой деятельности правоохранительные органы, доводить работу до конца», - нацелил губернатор.

Зампред Денис Бубнов будет курировать совместную работу министерства экономики и Корпорации развития области по активному развитию предпринимательства в городах и районах региона, а сформировать долгосрочную программу реконструкции инфраструктуры ЖКХ губернатор поручил зампреду областного правительства Дмитрию Семенову.

«Работы впереди очень много, результат зависит от каждого из нас. Именно по результату наш труд оценивает руководство страны», - пояснил глава региона.