Пензенцу грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков накрыли притон в селе Богословка Пензенская область. Информацию о том, где собираются любители запрещенных веществ, сообщили местные жители.

Силовики задержали четырех человек, подозреваемых в употреблении наркотиков. Всех направили на медицинское освидетельствование. При обыске оперативники нашли и изъяли предметы и вещества, используемые для производства сильнодействующего наркотика.

Установлено, что молодой человек 1974 года рождения с целью потребления наркотических средств приглашал своих знакомых для совместного изготовления и потребления наркотиков. Было установлено три таких эпизода», - прокомментировал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

За организацию наркопритона хозяину домовладения грозит до четырех лет лишения свободы, остальным - административный арест на срок до 15 суток, сообщает телеканал «Экспресс».