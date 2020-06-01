Пензенцу грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона

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Силовики задержали четырех человек, подозреваемых в употреблении наркотиков. Всех направили на медицинское освидетельствование. При обыске оперативники нашли и изъяли предметы и вещества, используемые для производства сильнодействующего наркотика.
Установлено, что молодой человек 1974 года рождения с целью потребления наркотических средств приглашал своих знакомых для совместного изготовления и потребления наркотиков. Было установлено три таких эпизода», - прокомментировал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
За организацию наркопритона хозяину домовладения грозит до четырех лет лишения свободы, остальным - административный арест на срок до 15 суток, сообщает телеканал «Экспресс».