События в цифрах: Выборы губернатора, капремонт, бесплатное питание

C 1 сентября 2020 года 55 тысяч 551 ученик начальных классов Пензенской области будет получать бесплатное горячее питание.

За 227-й сезон Пензенский областной драматический театр подготовил 6 премьер: 4 спектакля для большой сцены, 2 - для малой.

Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года.

В 2020 году в рамках областной программы капитального ремонта в Пензенской области будут отремонтированы 28 школ и 4 детских сада

День профсоюзов Пензенской области будет отмечаться 27 октября: федерация профсоюзов в регионе объединяет более 130 000 членов из 19 отраслевых и 1174 первичных организаций

Х профильная «Театральная онлайн-смена» (16+) для учащихся 8-9 классов пройдет с 18 по 28 июня в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский».