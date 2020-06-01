Регионы сами примут решение о тестировании на COVID-19 школьников перед ЕГЭ

В этом году единый госэкзамен (ЕГЭ) в школах страны будут проводить с учетом правил безопасности. Из-за пандемии коронавируса решение о тестировании школьников на наличие инфекции остается за регионами.

«Это каждый регион решает исходя из ситуации. Допустим, вот по Ханты-Мансийску: они планируют проводить такую диагностику, но это как рекомендация, то есть Роспотребнадзора. Нет такой обязанности», —цитирует слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова телеканал «360», ссылаясь на РИА Новости.

Министр отметил, что всем присутствующим на экзамене будут измерять температуру. Также все, кто занимаются подготовкой к проведению экзаменов, должны быть не старше 65 лет. Выпускников будут рассаживать с учетом соцдистанции, а некоторые экзамены школьники будут сдавать в два дня.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что прорабатывают вопрос проведения экспресс-тестов для школьников перед ЕГЭ. Основная волна сдачи экзаменов начнется в России 3 июля. ЕГЭ будут сдавать только те, кто после школы планирует поступать в вузы.