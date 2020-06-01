Герои Победы: Манахов Евгений Федорович

Торговый представитель Советского Союза в Индонезии, председатель объединения «Алмазювелирэкспорт», торговый представитель Советского Союза в Великобритании. Все эти должности во второй половине XX века занимал уроженец Пензенской области Евгений Федорович Манахов, но еще до того, как он прославился на дипломатической службе, он заслужил почет и уважение на фронтах Великой Отечественной.

Евгений Федорович Манахов родился 2 января 1925 года в городе Кузнецке Пензенской области. В декабре 41-го окончил Чкаловское кавалерийское училище. Отличился в дни битвы на Днепре. В одну из сентябрьских ночей взвод Манахова скрытно переправился через реку. Штыками и ножами кавалеристы обезвредили боевое охранение гитлеровцев. После этого Евгений Манахов организовал круговую оборону захваченного участка местности. Были отбиты несколько вражеских контратак. Закрепившись на плацдарме бойцы обеспечили форсирование Днепра другими подразделениями.

За образцовое выполнение заданий командования лейтенанту Манахову было присвоено звание Герой Советского Союза.