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12.06.2020г.
Пенза поборется за звание «Город трудовой доблести» 1 июля

Пенза поборется за звание «Город трудовой доблести» 1 июля

Пт, 12.06.20 03:27
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Совсем скоро россиянам предстоит выбрать «Город трудовой доблести» (0+) - ввести это почетное звание предложил президент Владимир Путин в конце 2019 года. Всего в списке - 20 промышленных центров, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали победу подвигом тружеников тыла. Среди них и Пенза.

Совсем скоро россиянам предстоит выбрать «Город трудовой доблести» (0+) - ввести это почетное звание предложил президент Владимир Путин в конце 2019 года. Всего в списке - 20 промышленных центров, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали победу подвигом тружеников тыла. Среди них и Пенза.

Сдержать слезы, вспоминая о войне, невозможно. В свои 93 года Александр Константинович Дручков помнит каждый миг, проведенный на фронте. В 41-м ему было всего 15. Он не дождался 18 и, в 1943 году, приписав себе лишние полгода, отправился воевать. Ему посчастливилось биться с фашистами бок о бок с родным отцом. Сейчас Александр Константинович - единственный из оставшихся в живых бойцов пензенской 354-й стрелковой дивизии. В ряды Красной Армии в годы Великой Отечественной было призвано более 300 тысяч пензенцев. 190 тысяч из них так и не вернулись с полей сражений домой.

«245 человек, чья судьба связана с Пензенской областью, были удостоены самого высокого звания - Героя Советского Союза. У нас 37 полных кавалеров ордена Славы. А генерал Глазунов и Маршал Крылов стали дважды Героями Советского Союза», - рассказал председатель Пензенской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Цигвинцев.

В первый год войны, когда пензенские солдаты и офицеры ушли на фронт, Пенза стала одним их самых крупных эвакуационных центров страны, а также важнейшим местом формирования воинских частей и подготовки боевых ресурсов. В Пензенскую область были эвакуированы 52 промышленных предприятия, в числе которых 13 машиностроительных заводов. На базе фабрик, перевезенных из Симферополя и Воронежа, возник завод №744, ныне «Пензтекстильмаш». В помещении завода №740 «Пензмаш» установили оборудование Харьковского машиностроительного завода, и в конце 1941 года там начали производство реактивных минометов «М-8» – тех самых легендарных «катюш».

«В том числе, «катюши» монтировались на волжские катера, которые сыграли огромную роль в том, что немцы и не смогли перейти Волгу на другой берег», - рассказал генеральный директор промышленного предприятия Славик Мкртчян.

Самым крупным и одним из самых засекреченных пензенских проектов, реализованных для фронта, стал бронепоезд «Смерть фашизму». Уже с начала 1942 года он громил врага на Воронежском фронте. Каждая четвертая мина, авиабомба и артиллерийский снаряд, изготовленные в годы войны для борьбы с фашизмом, были выпущены на пензенских предприятиях. Из региона на фронт отправлялись установки реактивных минометов, боеприпасы, шинельное сукно, валенки и лыжи.

Такие города, как Пенза, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но обеспечивали победу подвигом тружеников тыла, теперь могут претендовать на почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Эту инициативу президент озвучил еще в конце прошлого года - в преддверии 75-й годовщины Победы.

«Я думаю, что решение президента о присвоения отдельным городам региона почетного звания стимулирует людей к труду. Это дань уважения к истории, которую рабочие внесли в годы Великой Отечественной войны», - прокомментировал ректор Пензенского государственного университета, депутат Законодательного Собрания Пензенской области Александр Гуляков.

Глава региона Иван Белозерцев одним из первых выступил с инициативой начать работу по подготовке документов, чтобы Пенза смогла претендовать на звание «Города трудовой доблести». Губернатора уже поддержали 35 общественных организаций области.

«В конце декабря 2019 года была создана рабочая группа, в которую вошли представители архива, историки, краеведы. В течение двух месяцев проведена очень большая исследовательская работа, прежде всего с архивными источниками. Была подготовлена обширная историческая справка, в которой в полном объеме отображен вклад пензенцев в Победу в Великой Отечественной войне», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Основаниями для присвоения звания могут быть государственные награды, которыми были отмечены предприятия, либо отдельные работники за трудовые заслуги, вручение заводам переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, а также трудовой героизм жителей города. В списке претендентов на новое почетное звание - 20 городов. Поддержать свой населенный пункт может каждый. Сбор подписей пройдет параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию - 1 июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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