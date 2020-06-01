Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

«Праздничный день 12 июня одинаково близок и дорог всем, кто искренне любит Отчизну, по праву гордится ее богатейшим историческим, духовным и культурным наследием, славными ратными традициями предков и готов добросовестно трудиться во имя процветания родной земли», - говорится в поздравлении.

Губернатор отметил, что в этом году торжества проходят в условиях пандемии коронавируса, но все невзгоды – это повод сплотиться.

«Уверен, что из этого нелегкого испытания мы выйдем едиными и еще более сильными», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев пожелал жителям здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо Родины.