Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 12 июня поздравил жителей региона с Днем России и Днем Пензы.
«Праздничный день 12 июня одинаково близок и дорог всем, кто искренне любит Отчизну, по праву гордится ее богатейшим историческим, духовным и культурным наследием, славными ратными традициями предков и готов добросовестно трудиться во имя процветания родной земли», - говорится в поздравлении.
Губернатор отметил, что в этом году торжества проходят в условиях пандемии коронавируса, но все невзгоды – это повод сплотиться.
«Уверен, что из этого нелегкого испытания мы выйдем едиными и еще более сильными», - подчеркнул он.
Иван Белозерцев пожелал жителям здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо Родины.