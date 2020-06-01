Полпред Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем России

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Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа, в том числе – Пензенской области, с Днем России.
«Наша Россия - великая страна и наш общий дом. Здесь мирно живут и трудятся замечательные люди разных национальностей и верований. Вместе созидая будущее, мы черпаем силу в нашей истории, в подвигах героев, в вере в лучшее. Взаимное уважение, солидарность, дружба, служение Отечеству – это наша Россия», - говорится в поздравлении.
Он добавил, что сплоченность и взаимовыручка помогают преодолевать все проблемы.
«Самоотверженный труд, готовность прийти на помощь, поддержать словом и делом - это то, что особенно необходимо сегодня», - подчеркнул полпред.
Игорь Комаров пожелал жителям здоровья, мира, добра и процветания.