Полпред Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем России

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа, в том числе – Пензенской области, с Днем России.

«Наша Россия - великая страна и наш общий дом. Здесь мирно живут и трудятся замечательные люди разных национальностей и верований. Вместе созидая будущее, мы черпаем силу в нашей истории, в подвигах героев, в вере в лучшее. Взаимное уважение, солидарность, дружба, служение Отечеству – это наша Россия», - говорится в поздравлении.

Он добавил, что сплоченность и взаимовыручка помогают преодолевать все проблемы.

«Самоотверженный труд, готовность прийти на помощь, поддержать словом и делом - это то, что особенно необходимо сегодня», - подчеркнул полпред.

Игорь Комаров пожелал жителям здоровья, мира, добра и процветания.