В Пензе обновили областную Галерею почета и славы

В Пензе 12 июня торжества в честь Дня России традиционно стартовали с обновления областной Галереи почета и славы. На нее занесли 20 коллективов предприятий и столько же передовиков, добившихся высоких достижений.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что сегодня праздник проходит не так, как обычно, из-за пандемии коронавируса.

«Самое главное - обеспечить безопасность. Мы не могли сегодня отказаться от этого мероприятия. Да, нет возможности подать руки вам, обнять, но я кланяюсь руководителям коллективов, всем, кто занесен на Галерею почета и славы. Мы гордимся результатами, которых вы достигли.

Вы знаете, что вчера состоялась встреча с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Он отметил хорошие достижения региона, по развитию промышленности они выше, чем в среднем по России. Это говорит о том, что у нас руководители, рабочие, сотрудники, умеют трудиться, достигать хороших результатов», - отметил губернатор.

Он пожелал всем здоровья, счастья, любви, успехов.

Пензенцев также поздравил спикер пензенсокго парламента Валерий Лидин.

После церемонии журналистам удалось пообщаться с заместителем главного врача ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» Джамилей Курмаевой, чье фото теперь размещено на Галерее почета и славы. Она отмечена за работу с заболевшими коронавирусом.

«Большое спасибо за такую высокую оценку нашей работы! Такая высокая награда - командная работа. Мы работаем в сложных условиях, но я думаю, что мы скоро победим коронавирус. Я желаю всем здоровья! А мы - всегда рядом и готовы помочь. Спасибо, что цените наш труд. Весь наш коллектив работает слажено. Мы боремся с коронавирусом и, надеюсь, скоро победим его. С праздником!» - сказала она.

Полный список награжденных - здесь.

В Пензенской области продолжаются торжества в честь Дня России. За ними можно следить онлайн на нашем сайте и в ряде из них – принять участие.