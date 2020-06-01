В Пензе у «Ростка» 12 июня торжественно подняли флаг России

В Пензе у «Ростка», на обновленной набережной, 12 июня в честь Дня России состоялось торжественное поднятие триколора. В церемонии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, спикер парламента Валерий Лидин, первые лица областного центра.

«В разные годы, десятилетия наши россияне отстаивали родину. Они проявляли мужество, героизм в боевых действиях, трудились, восстанавливали народное хозяйство после разных испытаний. Делали все, чтобы люди жили. Сегодня жители Пензенской области делают все, чтобы справиться с испытаниями, которые вызваны коронавирусом.

Смотрите, как молодежь помогает людям, которые оказались в трудной ситуации. Насколько ответственно, патриотично к оказанию помощи людям стала относиться наша молодежь. Я хочу сказать спасибо всем, кто сейчас объединился, чтобы выйти из этой непростой ситуации. С праздником! Я желаю, чтобы наш регион процветал! Счастья, здоровья, любви, благополучия и успехов» - сказал глава региона.

«Этот праздник символизирует нашу великую историю. Он является символом единения народов, населяющих нашу страну, Пензенскую область. Низкий поклон нашим труженикам», - отметил Валерий Лидин.

В рамках церемонии особые слова благодарности прозвучали медикам, которые в эти дни трудятся в больницах, спасая жизни людей.

После поднятия флага России возложили цветы к стеле «Слава героям», на которую занесены имена пензенцев, получивших звание Героев Советского Союза, Героев социалистического Труда, кавалеров Ордена Славы.

Далее намечено вручение паспортов юным пензенцам и посещение музея В. О. Ключевского. Полная афиша мероприятий – здесь.