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12.06.2020г.
В Пензе у «Ростка» 12 июня торжественно подняли флаг России

В Пензе у «Ростка» 12 июня торжественно подняли флаг России

Пт, 12.06.20 10:24
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В Пензе у «Ростка», на обновленной набережной, 12 июня в честь Дня России состоялось торжественное поднятие триколора. В церемонии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, спикер парламента Валерий Лидин, первые лица областного центра.

«В разные годы, десятилетия наши россияне отстаивали родину. Они проявляли мужество, героизм в боевых действиях, трудились, восстанавливали народное хозяйство после разных испытаний. Делали все, чтобы люди жили. Сегодня жители Пензенской области делают все, чтобы справиться с испытаниями, которые вызваны коронавирусом.

Смотрите, как молодежь помогает людям, которые оказались в трудной ситуации. Насколько ответственно, патриотично к оказанию помощи людям стала относиться наша молодежь. Я хочу сказать спасибо всем, кто сейчас объединился, чтобы выйти из этой непростой ситуации. С праздником! Я желаю, чтобы наш регион процветал! Счастья, здоровья, любви, благополучия и успехов» - сказал глава региона.

«Этот праздник символизирует нашу великую историю. Он является символом единения народов, населяющих нашу страну, Пензенскую область. Низкий поклон нашим труженикам», - отметил Валерий Лидин.

В рамках церемонии особые слова благодарности прозвучали медикам, которые в эти дни трудятся в больницах, спасая жизни людей.

После поднятия флага России возложили цветы к стеле «Слава героям», на которую занесены имена пензенцев, получивших звание Героев Советского Союза, Героев социалистического Труда, кавалеров Ордена Славы.

Далее намечено вручение паспортов юным пензенцам и посещение музея В. О. Ключевского. Полная афиша мероприятий – здесь.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
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