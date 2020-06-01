Губернатор призвал чаще рассказывать молодежи о Ключевском

Он осмотрел экспозиции, принял участие в экскурсии, рассказывающей о жизни земляка, его трудах и карьере. В следующем году будет отмечаться 180-летие историка.

«Даю поручение - подготовить мероприятия в честь юбилея историка. Эта личность - пример для подражания нашей молодежи. Нужно активнее рассказывать о нем. Он стал большим ученым, и нужно доносить, как он в детстве жил, работал, стремился к росту, как стал известным человеком. Очень хороший музей, успехов!» - сказал Иван Белозерцев.

Глава региона пообещал посодействовать в переиздании трудов ученого.

Музей Ключевского в Пензе был открыт 28 января 1991 года к 150-ой годовщине со дня рождения ученого. Экспозиция размещена в доме, где он провел детские и юношеские годы. В коллекции есть уникальные вещи историка.

Подробнее о музее можно узнать в большом материале ИА «Пенза-Пресс».

В Пензе продолжается празднование Дня России, афиша – здесь.