Губернатор призвал чаще рассказывать молодежи о Ключевском

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Губернатор Иван Белозерцев 12 июня в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, посетил музей великого русского историка Василия Ключевского в Пензе.
Он осмотрел экспозиции, принял участие в экскурсии, рассказывающей о жизни земляка, его трудах и карьере. В следующем году будет отмечаться 180-летие историка.
«Даю поручение - подготовить мероприятия в честь юбилея историка. Эта личность - пример для подражания нашей молодежи. Нужно активнее рассказывать о нем. Он стал большим ученым, и нужно доносить, как он в детстве жил, работал, стремился к росту, как стал известным человеком. Очень хороший музей, успехов!» - сказал Иван Белозерцев.
Глава региона пообещал посодействовать в переиздании трудов ученого.
Музей Ключевского в Пензе был открыт 28 января 1991 года к 150-ой годовщине со дня рождения ученого. Экспозиция размещена в доме, где он провел детские и юношеские годы. В коллекции есть уникальные вещи историка.
Подробнее о музее можно узнать в большом материале ИА «Пенза-Пресс».
В Пензе продолжается празднование Дня России, афиша – здесь.