В Пензе за сутки побит рекорд по числу заболевших Covid-19

В Пензенской области по данным на утро 12 июня коронаиврус подтвердился еще у 103 человек.

Примечательно, что лидером по числу положительных тестов на этот раз стала Пенза. В ней – 102 новых заболевших. Один – в Пензенском районе, сообщает пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина. В этом списке много детей от года до 14 лет - 25 человек.

Всего в регионе с начала наблюдений – 3535 заболевших коронавирусом. 2 823 жителей выздоровело, 28 скончалось.

В Пензенской области разрешен пока только первый этап снятия ограничений, он продлится до 21 июня. Жителей призывают носить в общественных местах маски, соблюдать дистанцию, мыть руки.