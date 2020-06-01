Представители национально-культурных автономий передали врачам угощения

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В Пензе представители национально-культурных автономий предали врачам областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко угощения – сладости и свои традиционные блюда.
Передача прошла в рамках акции «Испеки пирог и скажи «спасибо». Ранее на День России представители различных национальностей готовили свои блюда на улицах города и угощали ими гостей, жителей. Сейчас из-за пандемии это невозможно, поэтому они решили немного изменить традицию.
Они решили отблагодарить медиков, преподнеся им свои угощения.
Также в областной больнице в рамках праздника подарили ленточки с триколором вылечившимся от коронавируса пациентам.
Яркие фото с места событий - в нашем специальном репортаже.