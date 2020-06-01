Представители национально-культурных автономий передали врачам угощения

В Пензе представители национально-культурных автономий предали врачам областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко угощения – сладости и свои традиционные блюда.

Передача прошла в рамках акции «Испеки пирог и скажи «спасибо». Ранее на День России представители различных национальностей готовили свои блюда на улицах города и угощали ими гостей, жителей. Сейчас из-за пандемии это невозможно, поэтому они решили немного изменить традицию.

Они решили отблагодарить медиков, преподнеся им свои угощения.

Также в областной больнице в рамках праздника подарили ленточки с триколором вылечившимся от коронавируса пациентам.

Яркие фото с места событий - в нашем специальном репортаже.