В Пензе от имени зампреда Олега Ягова предприятия получили странное письмо

По его словам, ряд организаций получил письмо с просьбой выделить деньги на покупку медицинского оборудования.

«Сегодня от моего имени многим из вас по электронной почте пришло письмо с просьбой предоставить материальную поддержку на покупку медицинского оборудования для обустройства палаты неотложной помощи на сумму 90 тыс. рублей.

Очень рад, что вы проявили бдительность и позвонили в мою приемную, а также по моей просьбе оперативно написали заявления в правоохранительные органы с целью выявления мошенников, действующих от моего имени.

В письме, которое якобы направил я, указаны вымышленные телефон и адрес электронной почты. Подпись скопирована с одного из документов, который я когда-либо подписывал. Кроме того, на подписи стоит печать протокольной части администрации Пензы (думаю, что также скопирована с одного из документов, размещенного в свободном доступе). Напомню, что я никогда не работал в администрации Пензы.

Более того, после веерной рассылки писем в коммерческие организации региона начали поступать звонки. В одних случаях мошенники представлялись моим именем, в других звонил якобы мой помощник и просил оказать помощь в кратчайшие сроки.

Думаю, что аналогичные мошеннические акции прошли и в других регионах страны.

Дорогие друзья, будьте бдительны!» - написал он.

В полиции напоминают, что действия мошенников становятся все изощреннее. Поэтому нужно быть максимально бдительными. При любых просьбах помочь нужно связаться с автором сообщения и перепроверить информацию.