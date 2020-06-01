В Пензе 14-летние школьники получили паспорта в День России

«Сегодня начинается ваш путь как граждан нашей многомиллионной великой страны. Это значимое событие для каждого. Быть гражданином России - значит быть победителем. Делайте все для того, чтобы ваши родители, ваши родные и близкие, все жители Пензенской области гордились вами», - сказал Иван Белозерцев.

Он напомнил школьникам о важности патриотизма, гордости за свою родину.

Торжественное вручение паспортов гражданина РФ проводится 12 июня по всей стране.