В Пензе 14-летние школьники получили паспорта в День России

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
В Пензе днем 12 июня губернатор Иван Белозерцев вручил юным жителям региона паспорта. Из рук главы региона основной документ гражданина страны получили 14-летние школьники, добавившиеся успехов в учебе, спорте, культурной деятельности.
«Сегодня начинается ваш путь как граждан нашей многомиллионной великой страны. Это значимое событие для каждого. Быть гражданином России - значит быть победителем. Делайте все для того, чтобы ваши родители, ваши родные и близкие, все жители Пензенской области гордились вами», - сказал Иван Белозерцев.
Он напомнил школьникам о важности патриотизма, гордости за свою родину.
Торжественное вручение паспортов гражданина РФ проводится 12 июня по всей стране.