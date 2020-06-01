Covid-19. В Заречном продлили режим въезда по талонам

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В городе Заречный Пензенской области продлили въезд по талонам. Такое решение глава города Олег Климанов принял из-за продления в регионе режима ограничений, введенных на время пандемии.
Талоны необходимы, чтобы в город могли проехать близкие родственники зареченцев, которые живут за пределами ЗАТО, пишет портал «Город Z».
Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности введен решением губернатор. Он продлен до 21 июня. Пока в области разрешен только первый этап снятия ограничений, который разрешает занятие спортом на улицах, работу ряда предприятий, небольших торговых точек.