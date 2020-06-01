В Пензе под куполом Спасского собора повесили необычайной красоты люстру. Фото

Конструкция из латуни весит полторы тонны. На ней - более 200 светильников. Красоту хороса можно увидеть на снимках.

Также сейчас продолжаются работы по монтажу иконостаса площадью 300 квадратных метров. Основа установлена, на нем будут 80 икон. Иконостатс полощадью 300 квадратных метров изготовили в Ивановской области.

«На сегодняшний день это один из самых больших иконостасов, которые у нас есть. И надо сказать, что в его изготовлении принимает участие большое количество людей. Еще левый и правый пределы будут установлены», - пояснил официальный представитель Пензенской епархии Павел Матюшечкин.

Напомним, сейчас в храме полным ходом идут внутренние работы. По предварительным данным, он откроет свои двери для прихожан осенью. На открытие намерены пригразит патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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