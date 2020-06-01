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12.06.2020г.
В Пензе под куполом Спасского собора повесили необычайной красоты люстру. Фото

В Пензе под куполом Спасского собора повесили необычайной красоты люстру. Фото

Пт, 12.06.20 15:26
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В Пензе под куполом стоящегося Спасского кафедрального собора вечером 11 июня повесили хорос - одноярусную церковную люстру.

Конструкция из латуни весит полторы тонны. На ней - более 200 светильников. Красоту хороса можно увидеть на снимках.

Также сейчас продолжаются работы по монтажу иконостаса площадью 300 квадратных метров. Основа установлена, на нем будут 80 икон. Иконостатс полощадью 300 квадратных метров изготовили в Ивановской области.

«На сегодняшний день это один из самых больших иконостасов, которые у нас есть. И надо сказать, что в его изготовлении принимает участие большое количество людей. Еще левый и правый пределы будут установлены», - пояснил официальный представитель Пензенской епархии Павел Матюшечкин.

Напомним, сейчас в храме полным ходом идут внутренние работы. По предварительным данным, он откроет свои двери для прихожан осенью. На открытие намерены пригразит патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ВСЕ ФОТО - ЗДЕСЬ. 

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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