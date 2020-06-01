В 2020 году в Спутнике построят еще один детский сад

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Официально заключен контракт между администрацией Пензенского района и холдингом «Термодом» на строительство в 2020 году в Городе Спутнике еще одного детского сада.
Дошкольное учреждение будет расположено в 11 очереди строительства микрорайона, вдоль улицы Алой, рядом с детской поликлиникой, открытие которой запланировано в 2020 году.
Новый детский сад будет возведен по проекту, который использовали при строительстве трех детсадов в Спутнике в 2019 году. Учреждение будет рассчитано на 120 мест, в том числе для детей ясельного возраста.
Социальные объекты — очень важная часть развития Города Спутника. На сегодня в микрорайоне действует поликлиника, школа, 6 детских садов, физкультурно-оздоровительный комплекс. В планах — продолжать расширение этой инфраструктуры, с заботой о жителях.