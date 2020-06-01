Ежегодно в семьи Пензенской области забирают свыше 300 детей-сирот

Благодаря неравнодушию людей в Пензенской области почти 97% всех детей-сирот устроены в семьи. По достижении 18 лет они также имеют право на получение жилья. Однако ребята должны встать в очередь на положенные квадратные метры уже с 14 лет. В каждом районе области за этим следит отдельный специалист, задача которого - помочь подросткам и их приемным родителям разобраться в юридических тонкостях.

Иамзе Сафргину в Башмаково все просто зовут Нина. 30 лет назад она приехала в Россию из Грузии. Со всем присущим ей гостеприимством женщина приглашает в дом к своей дочке - не родной по крови, но горячо любимой.

Иамзе воспитала четверых детей, трое из них - приемные. Скоро она станет бабушкой. Молодая мама Екатерина находится на девятом месяце беременности. Рождение ребенка потребует расширения жилплощади. Она добавит к материнскому капиталу стоимость жилья, которое получила как сирота. У нее нет претензий к этому дому, тем более девушка все старательно содержит в чистоте, но большой семье необходимо больше квадратных метров.

«Получила дом в декабре 2018 года. Недолго ждали жилье. Я приемная, родилась в Тамбове, меня оттуда забрали, когда мне было два года», - рассказала Екатерина Козырева.

Работа с детьми-сиротами в Башмаковском районе имеет свою историю. Так в начале «нулевых» он стал местом для экспериментальной программы: там решили создавать детские дома семейного типа. Суть программы в том, что на воспитании у каждой семейной пары находились пять приемных детей, это могли быть даже ребята из других регионов. Всего в Башмаковском районе сейчас 17 приемных семей, в которых воспитывается 31 ребенок. Каждый из них по достижении 18 лет имеет право на жилье.

«В 2020 году для проживания детям-сиротам планируется предоставить шесть квартир, в 2019-м их было пять. Всего с 2013 по 2019 год администрация Башмаковского района обеспечила жильем 60 детей-сирот», - сказала главный специалист отдела жилищных программ администрации Башмаковского района Ольга Филатова.



По поручению губернатора специалисты в каждом районе контролируют, чтобы дети-сироты вставали в очередь на получение жилья с 14 лет. Но даже если по тем или иным причинам подросток или его опекуны не смогли этого сделать, сирота может встать в очередь и в 18 лет. И даже в этом случае максимальный срок ожидания жилплощади в Башмаковском районе - два года.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова замечает, что к ней не поступает жалоб от сирот на качество жилья. Проблема, заявляет она, в другом - контроле за тем, чтобы сами сироты ответственно распоряжались полученной недвижимостью и мерами материальной поддержки от государства.

«Когда у них появляются семьи, дети, когда они имеют право на получение материнского капитала, возникает вопрос о том, насколько целенаправленно и с точки зрения законодательства правильно он используется. Ко мне поступило несколько обращений от граждан, которые просили помочь им улучшить жилищные условия, но затем выяснялось, что они просто обналичили материнский капитал, а не направили его на улучшение жилищных условий», - рассказала она.

Екатерина Маронецкая - выпускница спасского детского дома, сейчас ждет, когда закончится строительство дома для сирот в пензенском микрорайоне Заря: она получит там квартиру. Известно, что дом сдадут уже 15 июня.

«Меня отправили учить в Пензу, я не растерялась. Сейчас у меня есть ребенок, живу на съемной квартире, мне помогают родители и бабушки», - сказала она.

Чужих ребятишек не бывает, уверенны в пензенской ассоциации приемных детей «Обретенное счастье», поэтому они тоже всегда готовы помочь даже выпускникам детдомов. Зачастую у ребят бывают те же вопросы, что и у детей, которые за долгие годы стали приемным родителям словно родные.

«У меня – трое приемных детей. Да, я очень счастлива, уже начинаю пожинать плоды наших совместных трудов. Когда мы берем ребят в семью, мы должны не только радостью наполняться, но и их переживаниями», - отметила председатель Пензенской региональной общественной организации приемных родителей «Обретенное счастье» Светлана Гордеева.

Ежегодно в семьи Пензенской области забирают от 310 до 330 детей-сирот. В среднем процент устроенности в регионе - один из самых высоких по России.

«Сейчас у нас в регионе проживает 3419 приемных семей. Часть ребят воспитываются в семьях усыновителей – порядка 880 человек, 1500 детей – в семьях опекунов-попечителей, приемных родителей, и всего лишь 124 ребенка находятся под надзором в организации для детей-сирот. В регионе процент устройства детей в семь составляет 96,8%», - рассказала заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области Наталья Данилина.

По вопросам защиты прав детей-сирот можно обращаться по телефонам:

Министерство труда пензенской области - 94-40-91;

Координационный центр межведомственного взаимодействия по вопросам организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 56-15-85;

Уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова - 68-16-74;

Региональная общественная организация приемных родителей «Обретенное счастье» - 8-960-318-55-97, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.