Пензенские активисты закрасили более 500 надписей с рекламой наркотиков

На территории Октябрьского района Пензы прошел рейд с участием сотрудников полиции, местной администрации и волонтеров. Они закрашивали надписи оставленные наркоторговцами на заборах и стенах хозяйственных построек. Акцию провели в рамках антинаркотического месячника (0+), который стартовал в области 26 мая.

«Целью мероприятия являлось выявление надписей, оставленных наркоторговцами и их закрашивание. С начала 2020 года совместными усилиями проведено более 100 подобных мероприятий, в ходе которых было выявлено свыше 500 таких надписей», - рассказал оперуполномоченный по особо важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Павел Карнаухов.

Ряд граждан, размещавших информацию, где можно приобрести наркотики, удалось привлечь к административной ответственности. Сумма штрафа для них составила 5000 рублей.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обращаются к пензенцам: Если вы увидели подобную надпись и стали очевидцем, как-то делает их, сообщите в полицию.

Телефон «горячей линии» - 59-10-10, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.