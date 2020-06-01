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12.06.2020г.
Пензенский мастер по росписи стен посвятил свою очередную работу медикам

Пензенский мастер по росписи стен посвятил свою очередную работу медикам

Пт, 12.06.20 19:31
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Подвиг, который не должен остаться без внимания. В Пензе благодаря художникам граффити появились новые арт-объекты. Свои настенные полотна они посвятили медработникам, которые оказались на передовой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ангел в чумном костюме. Пожалуй, так в обиходе будет называться граффити напротив Законодательного Собрания Пензенской области, посвященное врачам, медсестрам и санитаркам – всем тем, кто, оставляя свои семьи, заступает в смены. Эскиз этой уличной картины пришлось собирать сразу из нескольких в сжатые сроки. Дело непростое, но Алексей Февралев признается, тематика произведения такая, что хочется все поскорее воплотить в жизнь и сделать это максимально красиво при помощи аэрографии.

«Есть, конечно, способы рисования баллончиками, но это более сложная техника - можно нарисовать более мелкие детали, менять диаметр инструмента, распылять широко, узко, размером с волос точку. Поэтому возможности гораздо шире, чем у баллонов», - пояснил художник по росписи стен Алексей Февралев.

Он рисует на фасадах зданий 15 лет. В качестве основного материала использует акриловую краску - она яркая, ровно ложится и быстро сохнет на солнце, а его сейчас - в избытке. Сам художник, конечно, от погоды страдает, но понемногу приловчился и за делом, кажется, совсем забыл о 30-градусной жаре.

Со стороны кажется, что создать такое граффити под силу каждому, но это лишь на первый взгляд. Профессиональные художники знают, изначально нужно подготовить поверхность, а именно - снять верхний слой шпатлевки, загрунтовать и покрыть белой краской. На всю процедуру уходит от пары часов до нескольких дней. И лишь после этого можно будет создавать свой неповторимый шедевр.

Художник планирует защитить граффити, покрыв ег специальным лаком. Алексей Февралев намерен завершить все работы над произведением уличного искусства за три дня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09

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