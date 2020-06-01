Пензенский мастер по росписи стен посвятил свою очередную работу медикам

Подвиг, который не должен остаться без внимания. В Пензе благодаря художникам граффити появились новые арт-объекты. Свои настенные полотна они посвятили медработникам, которые оказались на передовой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ангел в чумном костюме. Пожалуй, так в обиходе будет называться граффити напротив Законодательного Собрания Пензенской области, посвященное врачам, медсестрам и санитаркам – всем тем, кто, оставляя свои семьи, заступает в смены. Эскиз этой уличной картины пришлось собирать сразу из нескольких в сжатые сроки. Дело непростое, но Алексей Февралев признается, тематика произведения такая, что хочется все поскорее воплотить в жизнь и сделать это максимально красиво при помощи аэрографии.

«Есть, конечно, способы рисования баллончиками, но это более сложная техника - можно нарисовать более мелкие детали, менять диаметр инструмента, распылять широко, узко, размером с волос точку. Поэтому возможности гораздо шире, чем у баллонов», - пояснил художник по росписи стен Алексей Февралев.

Он рисует на фасадах зданий 15 лет. В качестве основного материала использует акриловую краску - она яркая, ровно ложится и быстро сохнет на солнце, а его сейчас - в избытке. Сам художник, конечно, от погоды страдает, но понемногу приловчился и за делом, кажется, совсем забыл о 30-градусной жаре.

Со стороны кажется, что создать такое граффити под силу каждому, но это лишь на первый взгляд. Профессиональные художники знают, изначально нужно подготовить поверхность, а именно - снять верхний слой шпатлевки, загрунтовать и покрыть белой краской. На всю процедуру уходит от пары часов до нескольких дней. И лишь после этого можно будет создавать свой неповторимый шедевр.

Художник планирует защитить граффити, покрыв ег специальным лаком. Алексей Февралев намерен завершить все работы над произведением уличного искусства за три дня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.