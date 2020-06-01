В Пензе семейные династии присоединились к общероссийскому исполнению гимна

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В Пензенской области несколько известных семейных династий присоединилось к акции «Общероссийское исполнение гимна», приуроченной ко Дню России.
В частности, Колышлейский район представила семья Алексейчук, финалисты областного фестиваля-конкурса «Успешная семья-2019».
Члены семьи занимаются в музыкальных коллективах, ведут здоровый образ жизни, участвуя в спортивных мероприятиях, сообщает областной департамент СМИ.
Династия представлена следующим составом: бабушка Мартынова Нина Сергеевна, ее дочери Ольга Шалева с сыном Матвеем и Евгения Алексейчук со своими дочерьми Надеждой и Анастасией.