Covid-19. В Пензенской области за неделю количество заболевших выросло на 28%

В Пензенской области за неделю, с 5 по 12 июня, число заболевших коронавирусом выросло на 28%.

Как отмечают в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, он по сравнению с предыдущей неделей не изменился.

«По процентному приросту область занимает первое место в ПФО. Сегодня в области зафиксировано 3535 случаев коронавируса», - отмечают в центре.

По приросту новых выявленных заболевших после Пензенской области в ПФО идет Пермский край - 25%, на третьем месте – Саратовская область, 23%.

Самые низкие темпы - Татарстане, Марий Эл и Башкортостане: 11%, 16% и 17% соответственно.

Жителей Пензенской области призывают соблюдать масочный режим, дистанцию и мыть руки.