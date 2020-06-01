Covid-19. В Пензенской области за неделю количество заболевших выросло на 28%

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В Пензенской области за неделю, с 5 по 12 июня, число заболевших коронавирусом выросло на 28%.
Как отмечают в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, он по сравнению с предыдущей неделей не изменился.
«По процентному приросту область занимает первое место в ПФО. Сегодня в области зафиксировано 3535 случаев коронавируса», - отмечают в центре.
По приросту новых выявленных заболевших после Пензенской области в ПФО идет Пермский край - 25%, на третьем месте – Саратовская область, 23%.
Самые низкие темпы - Татарстане, Марий Эл и Башкортостане: 11%, 16% и 17% соответственно.
Жителей Пензенской области призывают соблюдать масочный режим, дистанцию и мыть руки.