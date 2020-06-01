Пензенцам расскажут, как распознать мошенника в телефонном разговоре

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На телеканале «Экспресс» 15 июня выйдет новый выпуск программы «Тема дня» (16+). Гостями передачи станут заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Сергей Устинов и начальник регионального отдела «К» УМВД России Михаил Чуватов.
На какие уловки готовы пойти мошенники, чтобы завладеть вашими деньгами? Как распознать преступника в телефонном разговоре и не стать жертвой обмана? Об этом и многом другом пойдет речь в новом выпуске «Темы дня» 15 июня в 19:15 на телеканале «Экспресс».